Правительство утвердило состав оргкомитета по проведению в России Года театра в 2019 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению в 2019 году в России Года театра. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"В состав оргкомитета вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)", руководители крупнейших театров Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Федерации", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Председателем оргкомитета назначена вице-премьер РФ Ольга Голодец. В составе также указаны председатель Союза театральных деятелей РФ России Александр Калягин, министр культуры РФ Владимир Мединский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и другие.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года театра.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра, подписав соответствующий указ 28 апреля.