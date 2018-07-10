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СМИ: Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы

Культура
10 июля, 7:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Автором иска является специалист по подбору мест для съемок фильма "Город лжи" Грегг Брукс

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Актер Джонни Депп

Актер Джонни Депп

© Photo by Vianney Le Caer/Invision

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Судебный иск подан к актеру Джонни Деппу в суде в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), его обвиняют в избиении одного из участников съемочной группы. Об этом сообщило в понедельник интернет-издание Page Six.

По его сведениям, истцом является Грегг Брукс, который участвовал вместе с Деппом в съемках фильма "Город лжи" (City of Lies). Ожидается, что картина выйдет в сентябре этого года.

Как утверждается в исковом заявлении, поданном 6 июля, инцидент имел место в апреле 2017 года, Брукс в то время работал специалистом по подбору мест для съемок. Депп якобы ударил его дважды в грудную клетку и оскорбил. Это произошло после того, как Брукс допустил некое критическое замечание о сцене, в которой снимались друзья актера.

Как следует из иска, Брукс тогда вынужден был обратиться в полицию. Он добивается от Деппа выплаты компенсации, размер которой не уточняется. Ранее актера уже обвиняли в рукоприкладстве. Он также ведет судебную тяжбу с бывшими менеджерами.

Депп трижды был номинирован на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит- стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).

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