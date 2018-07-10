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В кинотеатрах Москвы с 17 по 24 июля бесплатно покажут фильмы о российской столице

Культура
10 июля, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Зрители смогут увидеть работы Валерия Тодоровского, Федора Бондарчука, Андрея Звягинцева и других режиссеров

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Кадр из фильма "Большой"

Кадр из фильма "Большой"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бесплатные показы российских кинокартин, претендующих на получение приза мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве", пройдут в сети кинотеатров "Москино" с 17 по 24 июля. Об этом во вторник сообщается на сайте мэрии.

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Увидеть современные российские картины можно будет в шести кинотеатрах сети "Москино": "Туле", "Юности", "Звезде", "Космосе", "Молодежном", "Березке". Вход на киносеансы свободный. В кинотеатрах "Космос", "Тула", "Березка", "Молодежный" - в порядке живой очереди. "Для того чтобы попасть на показы в "Юность" и "Звезду" необходима предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

В шорт-лист вошли 10 фильмов. Все желающие смогут увидеть такие картины, как "Большой" Валерия Тодоровского, "Притяжение" Федора Бондарчука, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Селфи" Николая Хомерики, "Мифы" Александра Молочникова и другие. Время кинопоказов можно найти на сайтах мэрии и сети "Москино".

Приз мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве" правительство Москвы учредило 23 июня 2016 года. В конкурсе могут участвовать российские или зарубежные художественные, документальные и анимационные фильмы, сериалы и короткометражки, действие которых происходит в современной Москве.

Победителей определяет конкурсная комиссия. В голосовании также участвуют москвичи, выбирая лучший фильм на портале "Активный гражданин". В этом году победителя объявят 25 августа.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 30 кинолент. Вручение приза состоялось на закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля. Лучшим фильмом о Москве тогда стала кинокартина "Про любовь" режиссера Анны Меликян.

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Персоны
Звягинцев, Андрей Петрович Бондарчук, Федор Сергеевич Тодоровский, Валерий Петрович
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