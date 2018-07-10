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Международный конкурс имени Чайковского пройдет с 17 по 30 июня 2019 года

Культура
10 июля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Конкурс пройдет в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского пройдет с 17 по 30 июня 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила во вторник вице-премьер России, сопредседатель организационного комитета Ольга Голодец.

"Конкурс Чайковского пройдет в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге - с 17 по 30 июня 2019 года", - сказала Голодец на заседании оргкомитета конкурса.

В Москве конкурс примут Концертный зал имени Чайковского, Филармония-2, Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, площадки Центральной музыкальной школы и Гнесинка. В Санкт-Петербурге испытания конкурсантов и концерт лауреатов пройдут в Мариинском-2, Большом и Малом залах консерватории.

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского будет включать специальности "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение" (мужчины и женщины), "Духовые инструменты" (медные и деревянные).

Вице-премьер также сообщила, что среди пианистов будут распределены шесть премий, столько же - среди скрипачей и виолончелистов. По специальностям медные и деревянные духовые инструменты будет присуждено по восемь премий. Певцы и певицы смогут претендовать на четыре премии. Также будет присужден гран-при.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского проводится с периодичностью раз в четыре года.

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