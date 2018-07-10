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Гергиев предложил провести закрытие Конкурса Чайковского в "Зарядье"

Культура
10 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Концертный комплекс в парке откроют в этом году

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международный конкурс имени П. И. Чайковского должен пройти в том числе на площадке нового концертного зала "Зарядье". Такое мнение высказал во вторник на заседании оргкомитета конкурса художественный руководитель смотра, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Через какое-то время Москва получит зал мирового класса. И я бы предложил, чтобы церемония закрытия Конкурса Чайковского прошла в "Зарядье", - сказал Гергиев.

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского будет включать специальности "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение" (мужчины и женщины), "Духовые инструменты" (медные и деревянные). Прием заявок проходит до 1 февраля 2019 года.

В Москве конкурс примут Концертный зал имени Чайковского, Филармония-2, Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, площадки Центральной музыкальной школы и Гнесинка. В Санкт-Петербурге испытания конкурсантов и концерт лауреатов пройдут в Мариинском-2, Большом и Малом залах консерватории.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подчеркнула, что Конкурс Чайковского для всего музыкального мира является "огромным событием". "Это не просто один из крупнейших и значимых конкурсов, это конкурс, который каждый раз открывает новые имена. Само участие в конкурсе для музыкантов всего мира трактуется как путевка в хорошую профессиональную жизнь", - отметила она.

Концертный комплекс в парке "Зарядье" откроется в 2018 году. Он будет включать два зала - на 1560 и 400 мест, а также студию звукозаписи.

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