Фестиваль "Русские сезоны" в Италии посетили более 2 млн зрителей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русские сезоны", призванный познакомить иностранцев с русской культурой, с начала года в Италии посетили более 2 млн зрителей. Об этом сообщила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Мероприятия "Русских сезонов" в Италии уже посетили более 2 млн человек, и, по нашим оценкам, до конца года эти мероприятия будут иметь более 6 млн зрителей", - сказала Голодец. Вице-премьер подчеркнула, что это "небывалая цифра для наших гастрольных, выставочных программ за рубежом".

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что завершающим мероприятием фестиваля в Италии станет концерт пианиста Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра им. Чайковского в декабре в Риме.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии, собрав более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.

В этом году фестиваль проходит в Италии. В нем участвуют многие российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр им. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие. Проект охватит не менее 74 городов. Запланированы более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.