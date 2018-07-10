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Фестиваль "Русские сезоны" в Италии посетили более 2 млн зрителей

Культура
10 июля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

До конца этого года культурные мероприятия в рамках фестиваля посетят свыше 6 млн человек, отметила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русские сезоны", призванный познакомить иностранцев с русской культурой, с начала года в Италии посетили более 2 млн зрителей. Об этом сообщила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Мероприятия "Русских сезонов" в Италии уже посетили более 2 млн человек, и, по нашим оценкам, до конца года эти мероприятия будут иметь более 6 млн зрителей", - сказала Голодец. Вице-премьер подчеркнула, что это "небывалая цифра для наших гастрольных, выставочных программ за рубежом".

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что завершающим мероприятием фестиваля в Италии станет концерт пианиста Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра им. Чайковского в декабре в Риме.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии, собрав более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.

В этом году фестиваль проходит в Италии. В нем участвуют многие российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр им. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие. Проект охватит не менее 74 городов. Запланированы более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.

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