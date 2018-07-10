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"Русские сезоны" в Германии откроются концертом Гергиева и оркестра Мариинского театра

Культура
10 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Планируется, что церемония состоится 7 января 2019 года

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русские сезоны", призванный познакомить иностранцев с русской культурой, откроется в Германии концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Ориентировочно церемония состоится 7 января 2019 года, сообщил во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании оргкомитета проекта.

"По церемонии открытия "Русских сезонов" в Германии есть несколько вариантов. Наиболее правильным из всех мне представляется открытие в рамках концерта Мариинского театра, который уже сейчас есть в гастрольном графике", - сказал Мединский.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил, что есть возможность арендовать Берлинскую филармонию 7 января. "Для немцев 7 января - это удобно", - заметил он. Идею поддержала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Мединский назвал запасным вариантом для открытия 8 февраля.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.

В этом году фестиваль проходит в Италии, его мероприятия уже посетили более 2 млн человек. В фестивале участвуют многие известные российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие. Проект охватывает не менее 74 городов. В программе более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Чайковский, Петр Ильич Гергиев, Валерий Абисалович Мединский, Владимир Ростиславович
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