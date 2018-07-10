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В Японии открылся фестиваль советского и российского кино

Культура
10 июля, 14:07 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июля. /ТАСС

В день открытия зрителям покажут картину режиссера и генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского"

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ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Более 20 различных фильмов смогут увидеть посетители фестиваля советского и российского кино, который открылся во вторник в японской столице. Смотр проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Японии, сообщают организаторы.

"За все времена, за долгие десятилетия существования советско-японских, российско-японских отношений связи в области культуры и особенно в области искусства кино всегда объединяли наши народы, всегда были важнейшей сферой доброжелательного взаимного интереса. Поэтому я искренне рад тому, что в предстоящие дни наши японские друзья смогут соприкоснуться с прекрасными фильмами, созданными нашими выдающимися режиссерами", - сказал на церемонии открытия посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Режиссер Алексей Учитель в свою очередь отметил, что, по его мнению, "через фильмы, которые снимались очень давно, станет понятно какое внутреннее состояние у российского и советского человека, и это приведет к углублению понимания между народами России и Японии".

В день открытия зрителям покажут картину режиссера и генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" (2017), рассказывающая о событиях русско-японской войны 1904-1905 годов.

Программа фестиваля, который продлится до начала августа, насыщена главным образом фильмами советского периода. Среди них - "Юность Максима" (1934), "Возвращение Максима" (1937) из революционной трилогии, "Александр Невский" (1938) режиссера Сергея Эйзенштейна, "Баллада о солдате" (1959), "Пять вечеров" (1979) Никиты Михалкова. Также зрители смогут увидеть более поздние картины, среди которых "Чучело" (1983) и "Интердевочка" (1989). Современное российское кино помимо "Анны Карениной" представлено фильмом режиссера Алексея Учителя "Матильда" (2017).

По итогам встречи в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили, что в 2018 году состоится перекрестный Год культуры России и Японии. В рамках этого события запланировано около 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры.

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