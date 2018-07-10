"Движение вверх", "Рубеж" и "Лед" лидируют в голосовании зрителей за показ в "Ночь кино"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидерами первой недели народного онлайн-голосования на сайте ТАСС за фильмы, которые покажут в "Ночь кино", стали киноленты "Рубеж" Дмитрия Тюрина, "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Лед" Олега Трофима. Это следует из данных голосования на сайте ТАСС.

На седьмом месте оказался триллер Егора Баранова "Гоголь. Вий", на 12-м месте режиссерский дебют Константина Хабенского "Собибор", историческая драма "Матильда" Алексея Учителя заняла 13-е место. Повлиять на рейтинг зрители могут до 1 августа, в этот день народное голосование завершится.

Интернет-голосование за популярные российские фильмы, которые покажут 25 августа в "Ночь кино" по всей стране, стартовало на сайте ТАСС в начале июля. В нем могут принять участие все желающие, причем отдать свои голоса можно одновременно за любое число лент. Всего в списке 26 работ.

Всероссийскую акцию "Ночь кино" проводят Министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом кино с 2016 года.