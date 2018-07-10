Петербургский государственный симфонический оркестр откроет "Летние вечера в Елабуге"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (ГАСО) отправился во вторник на гастроли в Татарстан, где ему предстоит открыть 12 июля фестиваль "Летние вечера в Елабуге". Концерты фестиваля на Шишкинских прудах продлятся до 15 июля.

"Мы с удовольствием приняли приглашение художественного руководителя фестиваля Бориса Березовского и впервые выступим на этом празднике под открытым небом. Концерт в Елабуге продолжит ряд выступлений нашего оркестра с ведущими российскими музыкантами, среди которых были Святослав Рихтер, Наталия Гутман, Елена Образцова, Григорий Соколов, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко", - сказала ТАСС директор ГАСО Елена Анисимова.

Оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста России Александра Титова. В концерте "Русская музыка" примут участие солисты с международной известностью - пианист Борис Березовский, альтист Юрий Башмет, виолончелист Александр Князев, скрипач Никита Борисоглебский. В программе - произведения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, классика татарской музыки Назиба Жиганова.

Еще одним участником концерта открытия будет художественный руководитель Московской филармонии, композитор Александр Чайковский. Программу завершат два его сочинения - сцена "Стан Тамерлана" из оперы "Легенда о граде Ельце" и Второй концерт из цикла "Этюды в простых тонах", написанный для редкого состава - альта, фортепиано и оркестра. Сольные партии исполнят Юрий Башмет и сам композитор.