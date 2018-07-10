Названы 46 претендентов на альтернативную Нобелевскую премию по литературе

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Новая академия Швеции, которая решила вручить альтернативную Нобелевскую премию по литературе, опубликовала во вторник на своем сайте список номинантов 2018 года.

117 деятелей культуры королевства решили вручить в Стокгольме награду после того, как в результате скандала Шведская академия, называющая лауреатов в соответствии с распоряжением Нобелевского фонда и завещанием Альфреда Нобеля, перенесла присуждение премии этого года на 2019 год.

В обнародованном списке - 46 имен, в том числе и часто называемые претенденты на Нобелевскую премию японский писатель Харуки Мураками и израильтянин Амос Оз.

Больше всего номинантов - из Швеции и США (по 12 человек). Великобритания представлена пятью литераторами, Канада - тремя, Италия и Франция - двумя. По одному писателю или поэту - из Индии, Японии, Израиля, Кении, Гваделупы, Финляндии, Польши, Нигерии, Швейцарии и Исландии. Российских писателей в списке нет.

Новая академия

"Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма", - так пояснили деятели культуры свое решение создать новое учреждение.

"В эпоху, когда человеческие ценности все чаще подвергаются сомнению, литература становится еще более важным инструментом противодействия "культуре" молчания и угнетения, - отмечают инициаторы. - Новая академия считает исключительно важным то, чтобы самая престижная в мире литературная премия была присуждена в 2018 году".

Претенденты на награду - авторы по меньшей мере двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, и раскрывающих тему "людей в мире". С сегодняшнего дня и до 14 августа на сайте Новой академии проводится публичное голосование, в результате которого будут названы четыре самых популярных произведения, из их числа специальным жюри и будет объявлен лауреат. Его имя будет обнародовано 14 октября - в том же месяце, когда называют лауреата Нобелевской премии по литературе.

"Присуждением нашей премии мы выражаем протест" против нынешней ситуации, заявили авторы инициативы.

Скандал в Шведской академии

Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на будущий год в связи, в частности, с сокращением числа ее членов из-за громкого скандала. 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как также выявило проведенное в связи с этим расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем обвиняли и Арно. После появления данных расследования несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе.

Согласно правилам, для принятия новых академиков требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в академии в ней осталось 11 литераторов, а выбрать новых не позволял устав.

Поскольку Шведская академия присуждает премию вот уже 116 лет, в представлении многих отрешение ее от этих полномочий выглядит как нарушение воли Альфреда Нобеля (1833-1896). В своем завещании последний написал, что удостоенные премии литераторы должны получать ее "из рук Академии в Стокгольме" - однако без уточнения, какой именно.

На тот момент кроме Шведской академии существовали Королевская академия наук и Королевская академия словесности, истории и древностей. Решение же поручить присуждение Нобелевской премии Шведской академии было принято Нобелевским фондом, который был создан после смерти Нобеля и мог точно так же передать это право двум другим академиям.