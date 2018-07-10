Работы карикатуристов об Арктике покажут в Сургутском художественном музее в 2018 году

ТАСС, 10 июля. Выставку карикатур "Арктика для белых медведей" представят в Сургуте в художественном музее в 2018 году, сообщила во вторник ТАСС творческий куратор проекта Светлана Круглова.

"Наша выставка - это попытка художников-карикатуристов взглянуть на Крайний Север с иронией. Проект должен внести оттенок юмора в палитру знаний об Арктике и "раскрасить" впечатления об этом месте на нашей планете. Выставка уже готова и будет представлена в 2018 году. Первоначально мы разместим ее на сайте Сургутского художественного музея, а потом - и в самом музее", - сказала Круглова.

По ее словам, создатели планируют показать экспозицию и в других городах России. Сейчас кураторы выставки ведут переговоры о показах в Москве на базе одного из партнеров проекта.

"Авторами выставки выступили четыре художника - Александр Сергеев из Санкт-Петербурга, Андрей Вахрушев из Салехарда, Владимир Степанов и Дмитрий Дроздов из Новосибирска. Они все профессионалы, которые представляют разные области живописи, но все так или иначе связаны с карикатурой. Трое из них не были в Арктике, один живет там. Эта разница позволит нам увидеть разный юмористический взгляд на северные широты", - заключила Круглова.