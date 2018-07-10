На "Балтийских дебютах" ввели дополнительные показы кино из-за аншлагов в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Дополнительные показы фильмов Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" введены в Светлогорске в связи с повышенным интересом публики к картинам, включенным в международную и российскую конкурсные программы. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.

"Интерес [к фильмам] огромный, принято решение о введении дополнительных сеансов. Это касается всех категорий зрителей. Это касается детской анимации, это касается картин конкурсных и это же касается ярких премьер года, которые уже выходили на экраны", - сказал собеседник, отметив, что зал театра эстрады "Янтарь холл" на 1,6 тыс. мест, где проходят показы фильмов, во все дни фестиваля заполнен.

Фестиваль дебютного кино стран Северной Европы и России открылся 8 июля. В международной программе участвуют девять фильмов кинематографистов из Норвегии, Финляндии, Дании, России, Литвы, Швеции, Германии и Польши. При этом семь фильмов демонстрируются в России впервые. Еще восемь дебютных картин представлены в российской части конкурсной программы, которая проходит в рамках фестиваля впервые. Дебютные работы представляют режиссеры Виталий Суслин, Эдуард Новиков, Константин Хабенский, Игорь Каграманов, Владимир Битоков.

В рамках фестиваля проходит показ восьми наиболее успешных российских фильмов, вышедших в прокат в 2018 году, в том числе "Спитак" Александра Котта, "Я худею" Алексея Нужного, "Тренер" Данилы Козловского. Отдельная программа "Балтийских дебютов" - "Мир анимации", включающая около 40 анимационных фильмов. Также в рамках фестиваля проходит "Летняя школа" ВГИК с мастер-классами по актерскому, операторскому мастерству, по написанию сценариев и режиссуре и анимации.

Фестиваль "Балтийские дебюты" - единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы. В этом году он отмечает 15-летний юбилей. В культурной программе форума творческие вечера Аркадия Инина, Дмитрия Харатьяна, Владимира Винокура. Жюри международной конкурсной программы возглавила эстонский продюсер Пирет Тиббо-Хаждинс, российской - режиссер и продюсер Александр Котт. Форум проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.