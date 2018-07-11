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Фестиваль "Звезды белых ночей" в Петербурге представит творчество молодых хореографов

Культура
11 июля, 0:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Публике будет предложено шесть балетных номеров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" представит в среду любителям современного балета работы "Творческой мастерской молодых хореографов". Так называется проект Мариинского театра, предоставляющий балетмейстерам нового поколения возможность публично показать свои способности в создании хореографических композиций.

"На сцене "Мариинского-2" в шестой раз пройдет "Творческая мастерская молодых хореографов" - проект, позволяющий начинающим постановщикам поработать с артистами Мариинского театра и представить свои балеты публике. Впервые проект был реализован на XIII фестивале балета "Мариинский" в 2013 году. За прошедшие сезоны эта инициатива нашла живой отклик и среди артистов, которые могут попробовать себя в новой роли - постановщиков, и среди танцовщиков, которые могут реализовать себя в новой хореографии, и среди зрителей", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра. На этот раз публике будет предложено шесть балетных номеров.

Так, солист Большого театра, заслуженный артист России Андрей Меркурьев вместе с артисткой этой же труппы Дианой Косыревой представит номер "Pas de deux - гала" на музыку Эдварда Грига. Причем Андрей выступит не только как хореограф и солист, но и как художник по костюмам и световому оформлению. Победитель конкурса молодых хореографов фестиваля "Context. Диана Вишнева" Ольга Васильева покажет балет "Фламинго" на музыку Петра Чайковского, поставленный на женский состав, а Константин Кейхель - миниатюру "Цветы" на музыку современного итальянского композитора Джованни Соллимы.

Уверенно утверждает себя в новой хореографии постоянный участник Мастерской Дмитрий Пимонов, уже поставивший несколько номеров для театров и балетных школ. В программу вечера вошел его номер Divertimento на музыку Леонарда Бернстайна. Костюмы в сотрудничестве с Мариинским театром разработала дизайнер Татьяна Котегова, а главные партии исполнят Кристина Шапран, Екатерина Осмолкина, Тимур Аскеров, Максим Зюзин.

Артист балета Мариинского театра Илья Живой, работающий как хореограф с 2013 года, покажет одноактный балет Игоря Стравинского "Пульчинелла" по мотивам неаполитанской сказки начала XVIII века. Коллега Ильи по труппа Максим Петров выбрал музыкальной основой своего номера Концертный вальс Александра Глазунова. В новой работе на сцену выйдут ведущие солисты труппы Виктория Терешкина, Дарья Павленко, Андрей Ермаков.

В программу фестиваля "Звезды белых ночей" по традиции вошли также выпускные спектакли Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой - старейшей отечественной школы танца, отметившей в нынешнем году 280-летие со дня своего основания и 200-летие со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа.

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