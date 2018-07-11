Художник Даши Намдаков представит в Иркутске новую коллекцию скульптур

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бурятский художник Даши Намдаков представит новую коллекцию скульптур. Персональная выставка автора "Другое измерение" откроется в Иркутске на этой неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи современного искусства Виктора Бронштейна.

"Мировая премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова пройдет в галерее Виктора Бронштейна с 14 июля по 23 сентября. На выставке "Другое измерение" будет представлено шесть новых работ, они выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских", - сообщили в пресс-службе.

Новые скульптуры - часть известных серий "Амазонки", "Маски", "Единороги" и "Торсы". "В коллекции гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези, - пояснили в пресс-службе. - Хотя в этих скульптурах чувствуется узнаваемый стиль Даши, они относятся к современной авангардной пластике, созданной под влиянием европейских традиций. Мастер экспериментирует с разными направлениями искусства, но остается самим собой".

По словам самого художника, основа его творчества - бурятская культура. "Но на нее накладываются итальянское и английское влияние, новый опыт. Под воздействием всего этого рождаются новые работы", - отметил Намдаков.

Новую коллекцию своих работ автор презентует в Иркутске, потому что именно в этом городе проходила его первая персональная выставка в 2000 году. Выставка "Другое измерение" пройдет при поддержке Арт-фонда Даши Намдакова. После окончания выставки в Иркутске новая коллекция скульптур отправится в Русский музей в Санкт-Петербург.

Скульптор, график и ювелир, член Союза художников России Даши Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт. Признание широкой публики ему принесли выставки в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве, в музеях Китая и других стран. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. На протяжении нескольких лет мастер работает в итальянских литейных мастерских в городе Пьетрасанта, работы Намдакова входят в коллекции многих музеев разных стран.