Премьеру пятого фильма об Индиане Джонсе перенесли на 2021 год

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Пятая часть цикла фильмов об Индиане Джонсе выйдет в кинотеатрах в июле 2021 года. Об этом сообщила компания Disney, владеющая правами на картину.

Таким образом релиз фильма перенесен на год. Изначально ожидалось, что знаменитый искатель приключений вернется на экраны в июле 2020 года. При этом на ранних этапах создания картины в качестве даты премьеры называлось лето 2019 года.

Как сообщали СМИ, авторы ленты столкнулись с трудностями при производстве из-за многочисленных задержек с окончательной версией сценария. Планировалось, что его напишет американец Дэвид Кепп, соавтор сценария к предыдущей части - "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Однако позже источники американских изданий сообщили, что работа над сочинением текста была доверена другим людям, среди которых, в частности, Джонатан Кэздан, сын Лоуренса Кэздана, являющегося одним из соавторов сценария к оригинальному фильму об Индиане Джонсе.

Издание Variety в июне сообщало о возможном переносе премьеры картины, однако новой даты релиза тогда не называлось.

Режиссером пятого фильма, название которого пока не объявлено, станет Стивен Спилберг, снимавший все предыдущие серии цикла. Сообщалось, что он должен начать съемки в апреле следующего года в Великобритании. Главную роль в новой части киноэпопеи, как и в предыдущих четырех сериях, сыграет Харрисон Форд, которому через несколько дней исполнится 76 лет. В июле 2021 года, когда должна выйти картина, он отпразднует свой 79-й день рождения.

Первый фильм про отважного археолога вышел в свет в 1981 году под названием "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Картина обрела небывалую популярность и была номинирована на 9 премий Oscars, завоевав в результате пять наград.

На волне успеха в 1980-х годах были сняты два продолжения - "Индиана Джонс и Храм судьбы" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Четвертая часть под названием "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" вышла в свет в 2008 году.