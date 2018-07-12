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Продюсеры фильма "Защитники" вернули Фонду кино долг в 50 млн рублей

Культура
12 июля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В фонде добавили, что "продюсерам, на счету которых немало успехов, удалось погасить долг, и они смогут работать в нормальном режиме"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская компания Enjoy Movies вернула Фонду кино предоставленные бюджетные средства на фильм "Защитники", погасив долг в 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе фонда.

"Компания Enjoy Movies полностью погасила все задолженности перед Фондом кино, вернув 50 млн рублей", - отметила собеседница агентства. Она добавила, что "продюсерам, на счету которых немало успехов, удалось погасить долг, и они смогут работать в нормальном режиме".

Российский блокбастер о супергероях "Защитники" режиссера Сарика Андреасяна вышел в российский и международный прокат 23 февраля 2017 года. В основе сюжета история секретной организаций "Патриот", которая во время холодной войны создала отряд супергероев, сформированный из представителей национальностей, живущих в СССР.

Общие сборы фильма составили $11,6 млн, из которых $7,1 млн (61%) был собран в прокате на зарубежных территориях, а $4,5 млн принес прокат на территории России.

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