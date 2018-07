"Игра престолов" лидирует по числу номинаций на Emmy

© Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Телесериал "Игра престолов" (Game of Thrones) лидирует по числу номинаций на телевизионную премию Emmy (США). Список претендентов на победу в этом году размещен в четверг на официальном сайте награды, присуждаемой за лучшие работы в области телеискусства, показанные в прайм-тайм.

Всего "Игра престолов" выдвинута в 22 номинациях, включая основную - "Лучший драматический сериал". В ключевой категории также представлены проекты "Корона" (The Crown), "Американцы" (The Americans), "Это мы" (This Is Us), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Мир Дикого Запада" (Westworld), "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale). Последние два сериала также выбились в лидеры с 21 и 20 номинациями соответственно.

Несколько актеров из "Игры престолов", включая Питера Динклэйджа, Николая Костера-Вальдау и Лену Хиди, номинированы на премию за исполнение ролей второго плана. Всего этот сериал, последний, восьмой сезон которого выйдет на экраны в следующем году, получил в общей сложности 38 премий Emmy с момента своей премьеры семь лет назад.

Лучшим комедийным сериалом могут быть в этот раз названы следующие проекты: "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черная комедия" (Black-ish), "Блеск" (GLOW), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Силиконовая долина" (Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt).

В категории "Лучший актер в драматическом сериале" представлены Джейсон Бейтман за свою роль в "Озарке" (Ozark), Стерлинг Браун ("Это мы"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Мэттью Риз ("Американцы"), Майло Вентимилья ("Это мы") и Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"). В женской категории премию могут получить Клер Фой, сыгравшая главную роль в "Короне", Татьяна Маслани ("Темное дитя", Orphan Black), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Сандра О ("Убивая Еву", Killing Eve), Кери Рассел ("Американцы") или же Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада").

В номинации "Лучший актер в мини-сериале или телефильме" Emmy может достаться, в частности, испанцу Антонио Бандерасу, сыгравшему художника Пабло Пикассо во втором сезоне "Гения" (Genius), британцу Бенедикту Камбербэтчу за его роль в "Патрике Мелроузе" (Patrick Melrose), певцу Джону Ледженду ("Иисус Христос - суперзвезда. Концерт", Jesus Christ Superstar: Live in Concert).

О награде

Учрежденная в январе 1949 года Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств и считается в США аналогом кинопремии "Оскар" в области телевидения. Победителям вручается статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом, символизирующий научно-техническую сторону телевидения.

70-я церемония вручения Emmy за лучшие работы минувшего телесезона состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и будет демонстрироваться в прямом эфире на канале NBC.