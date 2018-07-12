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Домогаров отметил юбилей на сцене театра Российской армии

Культура
12 июля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Народному артисту России исполнилось 55 лет

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Александр Домогаров

Александр Домогаров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Концерт "Улица Кедрова, д. 16, кор. 1. Возвращаюсь…" в честь 55-летия народного артиста России Александра Домогарова состоялся на сцене Центрального академического театра Российской армии. 

"Вы пришли на юбилей, но это не юбилей, а день рождения. И поскольку я не в состоянии уместить у себя дома такое количество людей, мы решили сделать это в моем родном театре", - сказал артист.

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Выбор места проведения мероприятия символичен, потому что именно в этом театре когда-то начиналась карьера актера. За десять лет работы на сцене он сыграл роли в таких спектаклях, как "Дама с камелиями", "Деревья умирают стоя", "Мандат". Партнерами молодого артиста были Владимир Зельдин, Нина Сазонова, Олег Борисов.

Вечер называется "Улица Кедрова, д. 16, кор. 1. Возвращаюсь...", это старый домашний адрес Домогарова, где он родился, вырос и "получил все первые предложения - играть и в кино, и театре".

На протяжении концерта артист вел диалог с залом, задавал публике вопросы, предлагал писать записки, которые он после прочитает со сцены.

Поздравить юбиляра пришли Катя Лель, рок-группа "Черный кофе" и другие коллеги по сцене. Актер Юрий Шлыков прочитал стихотворение Александра Блока "О, я хочу безумно жить". В исполнении Домогарова и его гостей прозвучали песни "Бульварный романс", "Темная ночь", "Сжигая мосты", "О Володе Высоцком", "Я вернусь" и другие. Выступления сопровождались видеорядом из личного архива артиста.

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