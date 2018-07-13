Жюри VIII Сахалинского кинофестиваля возглавила женщина-режиссер из Ирана

ТАСС, 13 июля. Женщина-режиссер из Ирана Таминех Милани возглавит жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля "Край света", сообщила в пятницу пресс-служба кинофестиваля.

"Председателем жюри конкурсной программы VIII Сахалинского МКФ "Край света" станет иранский режиссер Таминех Милани, обладательница наград многих престижных мировых кинофестивалей. Милани является одной из немногих известных женщин-режиссеров в Иране", - говорится в сообщении.

Вместе с Таминех Милани конкурсную программу кинофестиваля будет судить южнокорейская сценаристка О Чжун-ми. От России в жюри войдут актриса и телеведущая Мария Шукшина, кинорежиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Попогребский.

Кинофестиваль пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа. Кинопоказы будут проводиться на четырех основных площадках: Чехов-центр, киноконцертные залы "Октябрь" и "Комсомолец", открытый кинотеатр.