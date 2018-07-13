В Севастополе планируют построить литературный музей Льва Толстого

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Литературный музей, в экспозиции которого представят творчество писателя Льва Толстого - участника обороны Севастополя середины XIX века, планируют построить в Балаклаве. Об этом сообщил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Ранее о необходимости восстановления в Севастополе музея Льва Толстого как филиала Государственного музея Л. Н. Толстого заявила заместитель генерального директора по развитию столичного учреждения, праправнучка писателя Фекла Толстая.

"Главным управлением культуры города Севастополя подготовлены предложения по строительству объектов социальной сферы для включения в генеральный план города, которыми предусмотрено строительство литературного музея в Балаклаве. В экспозиции будущего музея, без сомнения, будет представлено творческое наследие Л. Н. Толстого и раскрыта тема его связи с Севастополем", - сказал Краснолицкий.

Он отметил, что центральная городская библиотека Севастополя носит имя писателя, кроме того, одна из улиц в Ленинском районе названа в его честь. Ежегодно в городе для поощрения местных авторов проводится литературный конкурс имени Толстого. В Севастополе на Историческом бульваре установили гранитную стелу с барельефом писателя.

Толстой в Севастополе

Толстой участвовал в обороне Севастополя 1854-1855 годов. На 4-м бастионе он провел полтора месяца. 4 августа 1855 года Толстой принимал участие в сражении у Черной речки. Через год он ушел в отставку, имея две медали. Свои севастопольские впечатления он описал в трилогии "Севастопольские рассказы".

Повторно в Севастополь Толстой приехал через 30 лет уже всемирно известным писателем, автором "Войны и мира", "Анны Карениной".

В 1908 году, когда отмечалось восьмидесятилетие со дня рождения писателя, Толстого избрали почетным гражданином города. Но постановление городской думы не утвердил министр внутренних дел Петр Столыпин.

В 1922 году в городе открылся музей памяти Толстого, в конце 1924 года его расформировали, а коллекции изолировали. Большую их часть в 1926 году отправили в Толстовский музей в Москве, то, что имело отношение к Крымской войне, вошло в состав коллекции Музея Севастопольской обороны, в настоящее время Музей Черноморского флота РФ.