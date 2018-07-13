Медведев: музей "Собрание" станет местом притяжения для всех ценителей искусства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убежден, что открывшийся в пятницу музей "Собрание" привлечет и впечатлит всех ценителей искусства. Телеграмма с обращением к участникам и гостям торжественного приема, посвященного открытию, опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Уверен, что "Собрание" станет местом притяжения для всех ценителей искусства. Подарит им яркие, незабываемые впечатления", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что музей дарит уникальную возможность путешествовать, преодолевая пространство и время, изучать искусство разных эпох. "Все начиналось с четырех сотен музыкальных шкатулок, а сегодня музей насчитывает более двадцати тысяч экспонатов. Это и уникальные музыкальные инструменты, и раритетные часы, и ювелирные изделия, и предметы живописи", - добавил он.

Посетители музея смогут не только увидеть произведения искусства, но и услышать музыку великих композиторов. "Здесь в каждом предмете звучит и живет история - будь то ожерелье Екатерины Великой, рояль Марии Федоровны, бронзовые канделябры короля Георга I, редкие рукописи, фотографии, старинные книги", - отметил Медведев.

"Собрание" - частный музей, расположенный на пересечении улицы Солянка с Яузским бульваром в Москве, его основатель - меценат Давид Якобашвили.