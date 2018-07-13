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Создатели сериала "Аббатство Даунтон" снимут полнометражный фильм на его основе

Культура
13 июля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Съемки начнутся этим летом

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Кадр со съемок сериала "Аббатство Даунтон"

Кадр со съемок сериала "Аббатство Даунтон"

© filmpro.ru

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Создатели популярного британского сериала "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey, 2010-2015) объявили, что приступают к съемкам полнометражного кинофильма на его основе. Об этом сообщается в пятницу на официальной странице сериала в Instagram.

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. @focusfeatures @carnivalfilms

Публикация от Downton Abbey (@downtonabbey_official)

"Добро пожаловать в Даунтон! Мы очень рады сообщить, что "Аббатство Даунтон" выйдет на большой экран. Кинопроизводство начнется этим летом", - сказано в сообщении.

Сериал "Аббатство Даунтон" выходил в эфире британского телеканала ITV с 2010 по 2015 год. Всего было создано шесть сезонов из 52 серий. В нем рассказывалась история аристократической семьи Кроули, владельцев поместья "Аббатство Даунтон", а также слуг, живущих и работающих в их доме.

Сюжет сериала затрагивал важные исторические события и социальные темы британской действительности первой половины XX века, такие как Первая мировая война и борьба женщин и рабочего класса за свои права. "Аббатство Даунтон" было показано в 150 странах, в том числе в России. Сериал удостоен десятков престижных наград, включая "Эмми", "Золотой глобус" и BAFTA.

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