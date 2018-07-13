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Владимир Этуш попал в больницу

Культура
13 июля, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Как сообщили в театре имени Вахтангова, актер находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо

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Владимир Этуш

Владимир Этуш

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер театра имени Вахтангова, народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш после отдыха попал в больницу. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор театра Кирилл Крок.

"Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву", - сказал он. "В настоящее время актер госпитализирован и находится под наблюдением врачей", - добавил директор.

"Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет, и все будет хорошо", - заключил директор вахтанговскотого театра.

Владимир Этуш, в частности, снимался в фильмах "Кавказская пленница", "Приключения Буратино", "Старая, старая сказка" и многих других. Он был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).

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