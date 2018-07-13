Жюри международного кинофестиваля назвало лучшие дебютные картины 2018 года в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Жюри Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" определило победителей конкурса работ начинающих кинорежиссеров, сценаристов, актеров и операторов стран Северной Европы и России, прошедшего в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря под Калининградом с 8 по 13 июля. Семь картин награждены призами фестиваля из венецианского стекла, изготовленными по технологии "Тиффани", сообщили ТАСС в оргкомитете кинофорума.

"В этом году в конкурсной программе приняли участие девять фильмов авторов из Норвегии, Финляндии, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Хорватии, Дании, Швеции. Впервые в рамках кинофестиваля, помимо международного конкурса, прошел и "Конкурс российских дебютов", в котором участвовали восемь картин. Церемония награждения победителей XV "Балтийских дебютов" в номинациях: "Лучшая работа режиссера", "Специальный приз жюри", "Лучший фильм" прошла сегодня в Светлогорске", - сказал представитель оргкомитета.

Лучшим фильмом в международной программе форума стала картина "Виновный" (The Guilty), представленная датскими режиссером Густавом Меллером и продюсером Линой Флинт. Приз за лучшую режиссерскую работу получил фильм "Тихая ночь" (Silent Night) польского режиссера Петра Домалевского. Специальный приз жюри "За объемное раскрытие мира взрослых глазами детей" получил фильм "Дом детства" (Garden Lane) Олофа Спаака из Швеции.

Лучшим фильмом российского конкурса признана российско- литовская картина "Сердце мира", представленная режиссером Натальей Мещаниновой и продюсерами Сергеем Сельяновым, Натальей Дрозд, Дагне Вильджюнайте. Лучшей режиссерской работой признан фильм "Глубокие реки" Владимира Битокова, специальным призом "За правдивый взгляд на современную российскую действительность" отмечен фильм Виталия Суслина "Голова. Два уха". Приз зрительских симпатий вручен режиссеру Александру Ханту и продюсеру Федору Попову за картину "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" производства Продюсерский центра ВГИК-Дебют.

Единственный смотр дебютного кино

Фестиваль дебютного кино стран Северной Европы и России в Светлогорске собрал более 100 участников. Демонстрировались дебютные работы европейских и российских режиссеров, в частности, Виталия Суслина, Эдуарда Новикова, Константина Хабенского, Игоря Каграманова, Владимира Битокова.

В рамках фестиваля при аншлаге также прошли показы восьми самых успешных российских фильмов, вышедших в прокат в 2018 году, среди которых "Спитак" Александра Котта, "Я худею" Алексея Нужного, "Тренер" Данилы Козловского. Отдельной программой "Балтийских дебютов" стал "Мир анимации", включавший около 40 анимационных фильмов. В рамках форума работала "Летняя школа" фестиваля с мастер- классами по актерскому, операторскому мастерству, по написанию сценариев, режиссуре и анимации.

Фестиваль "Балтийские дебюты" - единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Северной Европы и России. В этом году он отмечает 15-летний юбилей. В культурной программе форума - творческие вечера Аркадия Инина, Дмитрия Харатьяна, Владимира Винокура. Жюри международной конкурсной программы возглавила эстонский продюсер Пирет Тиббо-Хаждинс, российской - режиссер и продюсер Александр Котт. Форум проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.