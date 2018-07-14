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Клода Лелуша и Мишеля Буке наградили Орденом Почетного легиона

Культура
14 июля, 9:39 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, июля. /ТАСС

Награду также получил генеральный директор Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи

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ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, являющийся магистром ордена Почетного легиона, провел традиционные награждения в день Национального праздника Франции. Список 392 удостоенных различных степеней награды опубликован в субботу орденской канцелярией в официальном вестнике Journal Officiel.

Среди награжденных старейший французский актер театра и кино Мишель Буке и режиссер Клод Лелуш. 92-летний Буке удостоен высшей степени ордена - Большого креста. Буке сыграл свою первую главную роль в театре в 1944 году. В 60-е годы прошлого века он снимался у режиссеров "новой волны" Франсуа Трюффо и Клода Шаброля. Буке дважды получал высшую французскую кинопремию "Сезар" как лучший киноактер - в 2002 и 2006 годах.

Кинорежиссер Клод Лелуш в день Национального праздника Франции получил высокую степень офицера ордена. Он автор фильма "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme), удостоенного в 1966 году "Золотой пальмовой ветви" Международного каннского кинофестиваля, а в 1967 году - "Оскара" в двух категориях. В марте 2018 года Лелушу в Париже был вручен почетный знак "За вклад в российскую культуру".

Среди награжденных и генеральный директор Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи. Международный фестиваль, один из крупнейших в мире, проходит в городе Авиньон на юге Франции. Пи стал рыцарем ордена. Различных степеней ордена удостоена группа бывших министров правительства Франции, видные предприниматели, врачи, ученые, общественные деятели.

Высшая награда

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, - за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, придя к власти в 2017 году, счел в качестве магистра ордена целесообразным значительно сократить тогда число награжденных в день 14 июля - до 101 человека. В дальнейшем им было принято решение о пересмотре критериев награждения с тем, "чтобы возродить дух ордена", созданного Наполеоном Бонапартом. В частности, число награждаемых за год не должно превышать 600 человек. С инициативой награждения того или иного деятеля теперь имеют возможность выступать отдельные граждане, а не только министерства и ведомства.

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