В Старой Руссе открылся музей, посвященный роману Достоевского "Братья Карамазовы"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Первый в России музей, посвященный роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы", открылся в субботу в Старой Руссе Новгородской области. Об этом ТАСС сообщила заведующая старорусским Домом-музеем Ф.М. Достоевского Наталья Костина.

"Федор Михайлович писал "Братьев Карамазовых" летом в Руссе, а зимой в Петербурге. Считается, что большую часть Достоевский написал именно в Руссе - семь из 12 книг, - рассказала Наталья Костина. По ее словам, новый музей разделен на шесть экспозиционных залов, каждый из которых представляют одну из комнат одного из дома героев романа. Как отмечает Костина, музей стал первым подобным учреждением в России, посвященным одному произведению Достоевского.

Музей разместился в двухэтажном особняке, относящемуся к первой трети XIX века. Его комнаты обставлены типовой мебелью того времени, залы оснащены мультимедийным оборудованием. Посетители смогут воспользоваться планшетами с тематическими фотоальбомами, а с помощью специальной инфосистемы изучить карту перемещений героев "Братьев Карамазовых", совмещенную с реальной топографией Старой Руссы. Считается, что город и его жители стали прототипами для романа Достоевского.

"Старая Русса становится городом Скотопригоньевском на фоне которого разворачиваются все события этого романа. Любовь Федоровна, дочь Достоевских, писала, что дача старика Карамазова - это "наш дом с небольшими изменениями", Грушенька - "молодая провинциалка, с которой мои родители были знакомы в Старой Руссе", - рассказала заведующая музеем. В Старой Руссе классик провел восемь летних сезонов, поэтому место называют "городом Достоевского".

Музей "Карамазовых" расположен в семи минутах ходьбы от дома, где жил писатель. "У нас хороший туристический маршрут выстраивается, дом Достоевского - дом Братьев Карамазовых", - отметила Костина.

"Братья Карамазовы" (1878-1880) - заключительный, итоговый роман Достоевского, шедевр русской и мировой литературы. Музей романа в Старой Руссе создан при поддержке Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития.