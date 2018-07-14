Электротеатр закроет сезон концертом на открытом воздухе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московский Электротеатр Станиславский закроет сезон концертом "Звуки двора", который пройдет на открытом воздухе во внутреннем дворике театра. По словам композитора и одного из создателей проекта Александра Белоусова, в концерте смогут принять участие все желающие.

Внутренний двор театра оборудован несколькими галереями на металлических балках, которые, по словам Белоусова, зазвучат в этот день своей особенной музыкой. "Есть такая технология извлечения звука с помощью пьезодатчиков, которые снимают колебания поверхности. Его можно приклеить на скрипку, он будет снимать колебания поверхности деки, например, не через колебания воздуха, а через колебания дерева в данном случае. Если прикрепить пьезодатчик к металлической конструкции, а потом извлекать какой-то звук, стучать или шуршать, какую-то вибрацию создавать, то этот звук можно будет снимать и направлять в колонки, а можно его еще обработать", - рассказал в беседе с ТАСС композитор, добавив, что на концерте будет использовано более 100 пьезодатчиков, размещенных по всему пространству.

В центре двора установят металлический каток, который также будет связан с пьезодатчиками. Композитор добавил, что на эту площадку можно будет попасть "только на колесах" - на роликах или на самокатах. "В каком-то количестве мы заготовим ролики и самокаты, но мы также призываем всех приходить сразу со своими и прокатиться по катку", - сказал он.

Композитор рассказал, что участники мероприятия планируют вовлечь в процесс всех посетителей театра, показав, как можно извлекать звук из обычных металлических конструкций. "В финальной части будет дирижер, мы приведем исполнение к какому-то управляемому звучанию, не будем сразу всех заставлять играть по дирижеру. Но чтобы в конце это прозвучало так, как мы задумали финал, для этого нужен какой-то координатор", - рассказал Белоусов, добавив, что дирижер будет еще и петь в конце.

Концерт пройдет 26 июля в Электротеатре Станиславский. В мероприятии примут участие Александр Белоусов, Олег Макаров, Курт Лидварт, Сергей Малинин, Игорь Макаров, Никита Василенко и другие.