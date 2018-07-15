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Константин Хабенский попал в базу украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым

Культура
15 июля, 12:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июля. /ТАСС

Актер принимал участие в фестивале "Алые паруса" в "Артеке"

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Константин Хабенский

Константин Хабенский

© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского актера и режиссера Константина Хабенского за посещение Крыма.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", - говорится на сайте.

В июле 2018 года Хабенский посетил Крым, где принял участие в фестивале "Алые паруса" в "Артеке".

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. "Миротворец" опубликовал и продолжает публиковать персональные данные журналистов, в том числе RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации. На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, названия изданий, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Хабенский, Константин Юрьевич
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