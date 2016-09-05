Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры отрасли

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Участники Лидеры отрасли
5 сентября, 12:30 UTC+3
Материал из 1 страницы

ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

Uniper  – немецкая энергетическая компания, базирующаяся в Дюссельдорфе, Северный Рейн-Вестфалия. Компания начала свою деятельность 1 января 2016 года, образовавшись путем отделения активов компании E.ON в в отдельную структуру.

ПАО "Транснефть" – российская государственная транспортная монополия, крупнейшая нефтепроводная компания в мире. Компания эксплуатирует свыше 71 тысячи километров магистральных трубопроводов, транспортирует около 93% добываемой в России нефти и около 30% производимых в стране нефтепродуктов, а также значительные объемы углеводородного сырья стран СНГ.  Основное направление деятельности – транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами.

АО "Башнефтегеофизика" - ведущая российская компания геофизического сервиса и приборостроения, выполняющая полный цикл нефтесервисных работ. Компания была основана в 1932 г., в настоящее время коллектив сотрудников насчитывает более 7000 человек. География работ охватывает ключевые нефтедобывающие регионы России и мира. Постоянными заказчиками компании являются Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра, ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО АНК "Башнефть", АО "Ритэк".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
22
Второй день
15
Первый день
Idle discharges at the Burejskaya HPS. The largest HPS of the Far East, with a power capacity of 2010 MWtt. Construction began in 1978, and concluded only in 2014
15
The power industry in focus
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Интересное
Заповедные места
Веселое безумие: "помидорная битва" Томатина
Собери ребенка в будущее
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
2
Brent подорожала более чем на 5% на фоне соглашения России и Саудовской Аравии
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политику
5
Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
6
Адвокат: оружие при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга применялось с обеих сторон
7
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
Темы дня
Реклама