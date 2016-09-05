Лидеры отрасли

ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

Uniper – немецкая энергетическая компания, базирующаяся в Дюссельдорфе, Северный Рейн-Вестфалия. Компания начала свою деятельность 1 января 2016 года, образовавшись путем отделения активов компании E.ON в в отдельную структуру.

ПАО "Транснефть" – российская государственная транспортная монополия, крупнейшая нефтепроводная компания в мире. Компания эксплуатирует свыше 71 тысячи километров магистральных трубопроводов, транспортирует около 93% добываемой в России нефти и около 30% производимых в стране нефтепродуктов, а также значительные объемы углеводородного сырья стран СНГ. Основное направление деятельности – транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами.

АО "Башнефтегеофизика" - ведущая российская компания геофизического сервиса и приборостроения, выполняющая полный цикл нефтесервисных работ. Компания была основана в 1932 г., в настоящее время коллектив сотрудников насчитывает более 7000 человек. География работ охватывает ключевые нефтедобывающие регионы России и мира. Постоянными заказчиками компании являются Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра, ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО АНК "Башнефть", АО "Ритэк".