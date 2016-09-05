Лидеры отрасли

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
Uniper – немецкая энергетическая компания, базирующаяся в Дюссельдорфе, Северный Рейн-Вестфалия. Компания начала свою деятельность 1 января 2016 года, образовавшись путем отделения активов компании E.ON в в отдельную структуру.
ПАО "Транснефть" – российская государственная транспортная монополия, крупнейшая нефтепроводная компания в мире. Компания эксплуатирует свыше 71 тысячи километров магистральных трубопроводов, транспортирует около 93% добываемой в России нефти и около 30% производимых в стране нефтепродуктов, а также значительные объемы углеводородного сырья стран СНГ. Основное направление деятельности – транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами.
АО "Башнефтегеофизика" - ведущая российская компания геофизического сервиса и приборостроения, выполняющая полный цикл нефтесервисных работ. Компания была основана в 1932 г., в настоящее время коллектив сотрудников насчитывает более 7000 человек. География работ охватывает ключевые нефтедобывающие регионы России и мира. Постоянными заказчиками компании являются Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра, ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО АНК "Башнефть", АО "Ритэк".