Спасатель МЧС поднял знамя министерства на Эвересте

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/ Спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России поднял на Эвересте знамя МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Знамя МЧС России вновь развивается на самой высокой вершине мира - Эвересте. На высоту 8848 метров над уровнем моря его поднял спасатель международного класса Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Азнаур Аккаев", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, ранее аналогичное восхождение на Эверест совершали коллеги Аккаева - спасатели отряда Аблул-Халим Эльмезов и Азнор Хаджиев.
Азнаур Аккаев совершил восхождение в составе международной группы из пяти человек. Перед этим альпинисты более 40 дней проходили акклиматизацию в базовом лагере у подножия горы.
Аккаев - спасатель международного класса, кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор-методист по альпинизму второй категории, инструктор по ски-альпинизму.
Он участвовал в более чем 180 спасательных операциях, которые проводились в условиях высокогорья, на его счету сотни спасенных жизней.