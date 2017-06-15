МЧС России усилило реагирующие подразделения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МЧС России усилило свои боевые подразделения, реагирующие на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"С начала этого года более 2 тыс. сотрудников приняты на службу в боевые и реагирующие подразделения МЧС России. Их численность будет увеличиваться и дальше", - сказал представитель министерства, пояснив, что эта работа проводится во всех региональных подразделениях.

Реформирование структуры МЧС находится под личным контролем главы министерства Владимира Пучкова. "Целью реформирования должно стать совершенствование системы управления, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, улучшение качества подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля и всестороннее обеспечение подразделений МЧС России", - подчеркнули в МЧС.

Особое внимание Владимир Пучков потребовал уделять решению вопросов социальной защищенности сотрудников подразделений МЧС России. "В первую очередь это касается тех, кто, рискуя жизнью, выполняет свой долг по защите населения от опасностей и угроз и ежедневно оказывает конкретную помощь пострадавшим", - сказали в пресс-службе МЧС.

Одновременно, добавили в ведомстве, будет продолжен курс на сокращение количества обеспечивающих структур в территориальных органах МЧС России. "Высвободившаяся численность и финансовые средства на их содержание будут направлены на укрепление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы", - пояснили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что, по решению центральной аттестационной комиссии министерства, почти 200 сотрудникам реагирующих подразделений ФПС ГПС МЧС России был продлен срок службы, несмотря на достижение ими предельного возраста. "Комиссия учла их высокий профессионализм и уникальный личный опыт, который впоследствии будет передан молодым специалистам. По словам министра, это послужит фундаментом для укрепляющегося в чрезвычайном ведомстве института наставничества", - сообщил представитель МЧС России.

"Кроме того, с июля 2017 года свыше 1250 выпускников высших учебных заведений МЧС смогут приступить к работе в различных структурах министерства. Во всех территориальных органах для их трудоустройства уже подготовлены отвечающие современным требованиям рабочие места", - заключили в пресс-службе.