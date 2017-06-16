Спасатели провели противопожарные учения в прокуратуре Еврейской автономной области

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели учения по эвакуации во время пожара в здании прокуратуры Еврейской автономной области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В здании областной прокуратуры в Биробиджане прошли пожарно-тактические учения. Огнеборцы на практике проверили действия сотрудников юстиции при возникновении чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ГУ МЧС.

По замыслу учений, возгорание возникло в актовом зале на втором этаже.

После включения пожарной сигнализации и речевого оповещения, все работники прокуратуры по плану эвакуации покинули кабинеты и вышли на улицу.

Одного условного пострадавшего в дыхательном аппарате пожарные вывели на свежий воздух, после чего ликвидировали очаг возгорания. Все люди были эвакуированы из здания за 4 минуты.