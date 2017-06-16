Два официальных пляжа открыты на горном Алтае

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС признали соответствующими правилам безопасности два пляжа на горном Алтае. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

"На сегодняшний день на территории Республики Алтай открыты два официальных пляжа - пляж на территории города Горно-Алтайска в урочище Еланда, и пляж "Рублевка" на территории Чемальского района в 3,5 км выше села Анос", - сообщили в ГУ МЧС.

На территории водных объектов организованы спасательные посты. Созданы отдельные зоны для безопасного купания детей. Для информирования отдыхающих установлены щиты по правилам безопасности на воде. Пляжи оборудованы кабинками для переодевания и туалетами.

Также спасатели провели техническое освидетельствование 24 мест массового отдыха у воды, где разрешен отдых, но не разрешено купание. Сотрудники МЧС напомнили, что основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных местах и купание в нетрезвом виде.