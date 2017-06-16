МЧС введет новые виды защитной одежды для спасателей

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МЧС планирует ввести новые виды защитной одежды, обуви и снаряжения для спасателей ведомства. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Омской области.
"В "чрезвычайном" ведомстве России совершенствуют вещевое обеспечение личного состава. Вводятся новые виды защитной одежды, обуви и снаряжения для обеспечения тех, кто участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, с учетом климатических условий и выполняемых задач", - рассказали в ГУ МЧС.
Чаще будут выдаваться наиболее востребованные вещи, например, футболки, средства индивидуальной защиты рук. Также планируется привести к единой цветовой гамме всю одежду. Новая форма для пожарных и спасателей будет недорогой и износостойкой.
"Глава МЧС России Владимир Пучков поручил собрать пожелания спасателей. В связи с этим на сайте МЧС России открыт специальный раздел, где можно оставить свои пожелания и рекомендации по экипировке пожарных и спасателей", - добавили в ГУ МЧС.