Жители Красноярского края благодарят пожарных, спасших их дома от огня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители Красноярского края спустя почти месяц благодарят пожарных и спасателей, отстоявших их дома от огня.

24 мая многочисленные пожары охватили сразу несколько населенных пунктов региона. В Канске, Лесосибирске, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть сгорели более 130 домов, без жилья остались около 700 человек. От пожаров удалось отстоять 5200 домов, восемь социально значимых объектов, пять объектов инфраструктуры, два потенциально опасных объекта.

От жителей пострадавших населенных пунктов до сих пор приходят благодарности в адрес пожарных, которые противостояли огненной стихии. Среди них рядовой пожарный пожарно-спасательной части по охране поселка Стрелка Александр Лоренц. 24 мая у него был выходной. Но как только объявили сбор по тревоге для всего личного состава части, он сразу прибежал в часть, откуда отправился на пожар вместе с коллегами. Ехать пришлось на личном автомобиле, так как вся техника уже защищала поселок от огня, который несло шквалистым ветром с лесополосы. Он приближался стремительно, под угрозой оказались две автозаправки и жилые дома.

"Руководитель тушения пожара распределил пожарных и технику, чтобы защитить всё, что только возможно, но силы в противостоянии с огнём были не равны", - рассказал Александр Лоренц. Пожарным Стрелки было важно продержаться до прибытия помощи из соседних районов. "Самое страшное, что через дорогу наш единственный в посёлке детский сад, – отметил пожарный. - Детей в саду не было, их своевременно эвакуировали, но мы должны были спасти учреждение и мы это сделали".

По словам собеседника агентства, тушить приходилось с риском для жизни, но тогда это было не главным. "Я не мог дать своему посёлку сгореть", - признался Лоренц. Несмотря на сильнейший ветер, значительную часть Стрелки невероятными усилиями удалось спасти.

Стрелка - тихий поселок городского типа, расположенный у слияния рек Ангара и Енисей. Он входит в состав городского округа Лесосибирск, в сам посёлок можно попасть только на пароме через Енисей летом и по зимнику зимой. В Стрелке проживают около 5,5 тыс человек, в поселке чуть более тысячи домов, подобных пожаров в нем не было никогда. Ежегодно в этом населенном пункте происходит не более десятка бытовых пожаров.

Александр Лорец - самый опытный пожарный в части. 23 года он работает рядовым пожарным, у него два сына - старший пошел по стопам отца, младший еще учится, но тоже хочет быть пожарным.

Помощь с неба

Еще один поселок Красноярского края - Новоенисейск от пожаров 25 мая защитил экипажи вертолетов Ми-8. "Житель этого населенного пункта направил в Сибирский региональный центр МЧС благодарность двум экипажам. От имени односельчан он выразил восхищение работой авиаторов МЧС и поблагодарил за спасение посёлка от пожара", - сообщили ТАСС в пресс-службе СРЦ.

25 мая загорелось частная лесопилка в северной части Лесосибирска. Пожар перешёл в лес вокруг предприятия, ветер понёс огонь на Новоенисейск. Ближайшие дома, а это две улицы, находились буквально метрах в 30. "Местные жители пытались что-то сделать своими силами, но это было бесполезно при таком ветре и силе огня. Творился ад. Только усилиями вертолётчиков удалось остановить огонь и спасти наши дома", - говорит местный житель Владимир Александрович. По его словам, два вертолёта тушили целый день, друг за другом летали. Воду забирали рядом, в Енисее. "Я заметил время, промежуток между сливами воды был не больше 10 минут. Я думаю, эти полёты были связаны с высоким риском, потому что ветер дул сильно. Мы очень благодарны лётчикам", - сказал он.

В пресс-службе СРЦ уточнили, что экипажи вертолётов Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России под командованием Алексея Лизуры и Виктора Баженова в тот день отработали над Новоенисейском 8 часов с краткосрочными посадками на заправку топливом. Ми-8? оборудованные водосливными устройствами, выполнили 101 сброс воды общей массой более 300 тонн воды. Только после этого очаг пожара был ликвидирован.