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Спасатели провели учения в торговом центре в Саратове

Общество Безопасная жизнь
16 июня, 14:30 UTC+3

В учениях приняли участие 41 человек личного состава

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели противопожарные учения в торговом центре в Саратове. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Саратовской области.

"Вчера вечером Саратовский территориальный пожарно-спасательный гарнизон принимал участие в тренировочных пожарно-тактических учениях по тушению условного пожара в здании крытого рынка - Торгового дома "Центральный", - сообщили в ГУ МЧС.

Так как в здании рынка многолюдно, безопасности посетителей уделяется особе внимание. Согласно тактическому замыслу учений, пожар возник в складском помещении в подвале в результате короткого замыкания. За 7,5 минут огонь распространился на площади 35 квадратных метров, создалась угроза перехода огня на соседние помещения, задымились помещения подвала и первого этажа. Пожарные оперативно эвакуировали людей и потушили возгорание.

В учениях принимали участие 12 единиц основной и специальной пожарной техники, 41 человек личного состава. 

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