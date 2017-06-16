Спасатели провели учения в торговом центре в Саратове

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели противопожарные учения в торговом центре в Саратове. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Саратовской области.
"Вчера вечером Саратовский территориальный пожарно-спасательный гарнизон принимал участие в тренировочных пожарно-тактических учениях по тушению условного пожара в здании крытого рынка - Торгового дома "Центральный", - сообщили в ГУ МЧС.
Так как в здании рынка многолюдно, безопасности посетителей уделяется особе внимание. Согласно тактическому замыслу учений, пожар возник в складском помещении в подвале в результате короткого замыкания. За 7,5 минут огонь распространился на площади 35 квадратных метров, создалась угроза перехода огня на соседние помещения, задымились помещения подвала и первого этажа. Пожарные оперативно эвакуировали людей и потушили возгорание.
В учениях принимали участие 12 единиц основной и специальной пожарной техники, 41 человек личного состава.