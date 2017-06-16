Летом МЧС обучит 2,5 млн детей правилам безопасности жизнедеятельности

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МЧС России планирует обучить в течение лета 2,5 млн детей культуре безопасности жизнедеятельности. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"В период школьных каникул мы планируем провести более 25 тыс. тематических мероприятий и соревнований, в том числе "Школу безопасности", полевые лагеря "Юный спасатель", "Юный пожарный", "Юный водник", акцию "Научись плавать", - сказал министр.

По его словам, эти мероприятия позволят повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности у подростков и привлечь свыше 2,5 млн детей.

Пучков также отметил, что в период летнего отдыха спасатели МЧС "осуществляют прикрытие" 6,7 тыс. туристических и экскурсионных маршрутов.