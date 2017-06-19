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МЧС проведет в Сибири профилактическую акцию "Вода - территория безопасности"

Общество Безопасная жизнь
19 июня, 12:39 UTC+3

Акция пройдет также в Уральском и Дальневосточном федеральных округах России

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сибирский региональный центр МЧС России объявил о проведении летней профилактической акции "Вода - территория безопасности" сразу в трех федеральных округах - Сибирском, Дальневосточном и Уральском.

"Межведомственная надзорно-профилактическая акция пройдет с 26 июня по 2 июля, с 24 по 30 июля, с 21 по 27 августа. Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность населения у воды", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

В период проведения акции будут проверены пляжи, места детского отдыха, туристические базы вблизи воды. Внимание надзорных групп будет направлено на несанкционированные места отдыха, водителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

"Среди населения будет организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоемах в летний период. В оздоровительных лагерях специалисты проведут тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют приемы оказания первой помощи утопающим и в других экстремальных ситуациях", - сообщили в СРЦ.

В необорудованных местах отдыха будут организованны временные мобильные спасательные посты. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи планируется задействовать беспилотные летательные аппараты.
Сибирский региональный центр МЧС России призывает соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра.

"Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях и педагогах", - подчеркнули в МЧС.

Впервые подобная профилактическая акция проводилась прошлым летом. Ее результатом стало существенное улучшение обстановки во время всего купального сезона. Так, количество происшествий с маломерными судами сократилось в среднем на 18%, трагических случаев - на 24%. Происшествий на пляжах не допущено.

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