МЧС проведет в Сибири профилактическую акцию "Вода - территория безопасности"

Футболист сборной России Миранчук назвал видеоповторы данностью, которую нужно принятьСпорт 19 июня, 12:59
Гилерме: сборной России по футболу важно будет хотя бы сыграть вничью с португальцамиСпорт 19 июня, 12:47
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом РогеМеждународная панорама 19 июня, 12:41
Перевозки пассажиров в сообщении РФ со странами дальнего зарубежья выросли на 20%Транспорт 19 июня, 12:41
Директор Атлетической комиссии Невады: рефери боя Ковалев - Уорд действовал по правиламСпорт 19 июня, 12:29
Эксперт: ученые считают Арктику "белым пятном" на археологической карте мираНаука 19 июня, 12:25
"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округаНовости партнеров 19 июня, 12:25
Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерооборотуТранспорт 19 июня, 12:19
Экскурсии по московскому метро и МЦК организованы для иностранных болельщиковСпорт 19 июня, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сибирский региональный центр МЧС России объявил о проведении летней профилактической акции "Вода - территория безопасности" сразу в трех федеральных округах - Сибирском, Дальневосточном и Уральском.
"Межведомственная надзорно-профилактическая акция пройдет с 26 июня по 2 июля, с 24 по 30 июля, с 21 по 27 августа. Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность населения у воды", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
В период проведения акции будут проверены пляжи, места детского отдыха, туристические базы вблизи воды. Внимание надзорных групп будет направлено на несанкционированные места отдыха, водителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.
"Среди населения будет организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоемах в летний период. В оздоровительных лагерях специалисты проведут тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют приемы оказания первой помощи утопающим и в других экстремальных ситуациях", - сообщили в СРЦ.
В необорудованных местах отдыха будут организованны временные мобильные спасательные посты. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи планируется задействовать беспилотные летательные аппараты.
Сибирский региональный центр МЧС России призывает соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра.
"Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях и педагогах", - подчеркнули в МЧС.
Впервые подобная профилактическая акция проводилась прошлым летом. Ее результатом стало существенное улучшение обстановки во время всего купального сезона. Так, количество происшествий с маломерными судами сократилось в среднем на 18%, трагических случаев - на 24%. Происшествий на пляжах не допущено.