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Спасатели эвакуировали двух туристов с гор в районе Ялты

Общество Безопасная жизнь
19 июня, 12:46 UTC+3

Мужчина и женщина не могли самостоятельно спуститься с горной местности в районе истоков реки Яузлар

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АСС, 19 июня. Спасатели МЧС оказали помощь двум туристам из Москвы, которые в районе истоков реки Яузлар (в Ялте) оказались на участке сложного горного рельефа и не могли самостоятельно спуститься. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о том, что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься с горной местности и им требуется помощь спасателей, поступило в службу спасения вечером 18 июня. "Установив с туристами телефонную связь, спасатели определили их приблизительное местонахождение. Для оказания помощи в район поисковых работ выехала дежурная смена спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". В результате получасовой поисковой операции туристы были найдены и при помощи альпинистского снаряжения спасатели успешно эвакуировали пострадавших на безопасную маркированную тропу, откуда туристы были доставлены в Ялту", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил начальник республиканского главка МЧС Сергей Шахов, если бы пострадавшие прошли необходимую процедуру регистрации, спасатели предупредили бы их об этих опасностях на маршруте. "Подобная регистрация не только позволяет отдыхающим получить всю необходимую информацию о маршруте и условиях его прохождения, но также и обеспечит максимально эффективное реагирование спасателей в случае чрезвычайной ситуации", - цитирует пресс-служба слова Шахова.

Главное управление МЧС по Крыму напоминает туристическим группам и отдельным туристам о необходимости регистрироваться перед выходом на маршруты в подразделениях МЧС, а также строго соблюдать правила безопасного поведения в горнолесной местности. 

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