МЧС предупреждает об аномальной жаре и грозах в Кемеровской области в ближайшие сутки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели предупреждают об аномально жаркой погоде и грозах 20 июня в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По данным Гидрометцентра, 20 июня на территории области прогнозируется максимальная температура воздуха днем от плюс 31 до плюс 36 градусов, в отдельных районах дожди, грозы, возможен град, усиление ветра местами при порывах до 13 м/с, при грозах до 18 м/с", - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Тяжинском и Таштагольском районах области ожидается высокая пожароопасность.

В связи с аномальной жарой спасатели напоминают о правилах безопасности во время купания. Так, купания на несанкционированных пляжах и в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Не рекомендуется оставлять детей около воды без присмотра и около открытых окон в квартире.

В жаркую погоду стоит избегать длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"При граде и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередачи. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках", - добавили в региональном главке.