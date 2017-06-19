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Штормовое предупреждение объявлено в КЧР из-за надвигающихся ливней

Общество Безопасная жизнь
19 июня, 17:40 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, июня. /ТАСС

На реках КЧР возможен подъем уровня воды

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ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Ливни с градом ожидаются в Карачаево-Черкесии в ближайшие два дня. В республике в связи с возможной непогодой объявлено экстренное предупреждение, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 19 июня, сутки 20 июня, ночью и утром 21 июня ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром до 20 м/с", - говорится в сообщении.

На реках КЧР возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малых объемов, отметили в ведомстве.

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