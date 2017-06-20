Спасатели из КБР получат дополнительную технику для обеспечения безопасности туристов

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МЧС России дополнительно поставит спасательным подразделениям Кабардино-Балкарии современную пожарно-спасательную технику, предназначенную для обеспечения безопасности туристов в горах. Об этом ТАСС заявил глава МЧС Владимир Пучков по итогам рабочей встречи с главой КБР Юрием Коковым.
"Количество туристов, которые круглогодично посещают республику, ежегодно значительно возрастает. В республику будет дополнительно поставлена специальная спасательная техника, экипировка и оснащение для сотрудников МЧС, которые обеспечивают их безопасность", - сказал Пучков.
Министр отметил, что МЧС окажет спасателям, которые работают в сложных условиях высокогорья, дополнительную помощь и поддержку.
"Спасателям республики, которые работают в Приэльбрусье, будет выплачиваться специальная надбавка - такая задача уже поставлена. Мы будем оказывать им дополнительную помощь и поддержку, расширим социальный пакет", - сказал министр, отметив, что спасатели Кабардино- Балкарии работают в сложных условиях высокогорья и обеспечивают безопасность туристов со всего мира.
В свою очередь Юрий Коков поблагодарил главу МЧС за внимание, которое министерство уделяет безопасности туристов, посещающих курорты Кабардино-Балкарии.
"Растущее число туристов, посещающих нашу республику, не может нас не радовать. За последние три года ежегодный прирост числа туристов составляет порядка 40%", - отметил глава КБР, добавив, что безопасность туристов на курортах Приэльбрусья обеспечивает высокопрофессиональная и мощная группировка спасателей МЧС.