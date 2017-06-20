Спасатели провели учения на пруду возле сахарного завода в Краснодарском крае

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели учения по ликвидации разрушения водоподъемной плотины на пруду около сахарного завода в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"На территории Ленинградского района прошли специальные учения. Все действия происходили на пруду сельского хозяйства артели имени Ильича на реке Сосыка возле Сахарного завода "Ленинградский", - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На учении спасатели с бригадой по ремонту и обслуживанию завода отработали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций при локальном разрушении водоподъемной плотины.

Всего в учениях был задействован 41 человек и 18 единиц техники.