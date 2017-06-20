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Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарии

Общество Безопасная жизнь
20 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава МЧС России также отметил, что "уровень безопасности на курортах Кабардино-Балкарии, в Нальчике и Приэльбрусье в целом выше мировых стандартов"

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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий в Кабардино-Балкарии снизилось благодаря совместной системной работе МЧС и руководства республики. Об этом ТАСС заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам рабочей встречи с главой республики Юрием Коковым.

"Мы сегодня констатируем, что наша совместная системная работа позволила нам значительно снизить количество техногенных пожаров, уменьшить количество ЧС, снизить количество ДТП", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "уровень безопасности на курортах Кабардино-Балкарии, в Нальчике и Приэльбрусье в целом выше мировых стандартов".

"Наша совместная работа - залог реализации новых совместных подходов к уменьшению опасностей и бедствий, к профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и других угроз, а также к оказанию помощи каждому, кто приехал в Кабардино-Балкарию и оказался в сложной жизненной ситуации", - сказал министр.

Пучков отметил, что в ходе рабочей встречи с Коковым обсуждались также планы дальнейшей совместной работы органов управления и реагирующих подразделений республики.

"Кабардино-Балкария сегодня очень энергично развивается, наращивается потенциал экономики, строятся новые предприятия, дороги, энергетика, связь, коммуникации", - отметил министр.

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