Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарии

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий в Кабардино-Балкарии снизилось благодаря совместной системной работе МЧС и руководства республики. Об этом ТАСС заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам рабочей встречи с главой республики Юрием Коковым.
"Мы сегодня констатируем, что наша совместная системная работа позволила нам значительно снизить количество техногенных пожаров, уменьшить количество ЧС, снизить количество ДТП", - сказал министр.
Он подчеркнул, что "уровень безопасности на курортах Кабардино-Балкарии, в Нальчике и Приэльбрусье в целом выше мировых стандартов".
"Наша совместная работа - залог реализации новых совместных подходов к уменьшению опасностей и бедствий, к профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и других угроз, а также к оказанию помощи каждому, кто приехал в Кабардино-Балкарию и оказался в сложной жизненной ситуации", - сказал министр.
Пучков отметил, что в ходе рабочей встречи с Коковым обсуждались также планы дальнейшей совместной работы органов управления и реагирующих подразделений республики.
"Кабардино-Балкария сегодня очень энергично развивается, наращивается потенциал экономики, строятся новые предприятия, дороги, энергетика, связь, коммуникации", - отметил министр.