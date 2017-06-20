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Спасатели обезвредили 22 взрывоопасных снаряда времен войны в Калужской области

Общество Безопасная жизнь
20 июня, 13:08 UTC+3

Все взрывоопасные находки были уничтожены на месте обнаружения

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обезвредили 22 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны в Калужской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

"Сотрудники оперативной группы разминирования ПСС Калужской области обезвредили взрывоопасные предметы на территории Юхновского, Спас-Деменского и Медынского районов и в экспертно-криминалистическом центре в Калуге", - сообщили в ГУ МЧС.

В деревне Ивановское Юхновского района была обнаружена и обезврежена минометная мина 81 мм.

Еще 16 артиллерийских снарядов, минометная мина 82 мм и ручная граната Ф-1 были обнаружены в лесу у деревни Куземки Спас-Деменского района. Артиллерийский снаряд 107 мм был найден в деревне Дошино Медынского района. Все взрывоопасные находки были уничтожены на месте обнаружения.

В экспертно-криминалистическом центре в Калуги были обнаружены еще две взрывоопасные единицы - ручная граната РПГ-40 и запал к гранате. Оба снаряда были уничтожены группой разминирования в лесном массиве.

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