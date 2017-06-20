Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кабардино-Балкарии и МЧС развивают проект детской безопасности "Солнечный город"

Общество Безопасная жизнь
20 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА июня. /Корр., ТАСС

Сейчас в рамках этого проекта существуют специальные классы юных спасателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС /. Руководство Кабардино-Балкарии совместно с МЧС планирует развивать проект Детской академии творчества "Солнечный город". Об этом ТАСС сообщил глава республики Юрий Коков по итогам рабочей встречи с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

"Мы совместно с МЧС России не первый год реализуем ряд совместных проектов по обучению детей дошкольного и школьного возраста вопросам безопасности жизнедеятельности", - сказал Коков.

Он поблагодарил министра за помощь и поддержку в реализации проекта "Солнечный город".

"У нас есть детская академия "Солнечный город" - в рамках этого проекта есть специальные классы юных спасателей, и этот проект совместно с МЧС мы бы хотели в дальнейшем активно развивать", - сказал глава республики.

Он напомнил, что год назад они совместно с Пучковым запускали этот проект.

"В ходе встречи мы обсудили вопросы совместного сотрудничества в этом направлении", - сказал Коков. Он также отметил, что обсудил вопрос обучения молодежи республики в профильных вузах системы МЧС, высказав заинтересованность в увеличении числа абитуриентов.

"Нам нужны специалисты в области обеспечения безопасности и мы заинтересованы, чтобы как можно больше наших ребят поступили и учились в высших учебных заведениях МЧС России", - сказал Коков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама