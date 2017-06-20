Власти Кабардино-Балкарии и МЧС развивают проект детской безопасности "Солнечный город"

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МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС /. Руководство Кабардино-Балкарии совместно с МЧС планирует развивать проект Детской академии творчества "Солнечный город". Об этом ТАСС сообщил глава республики Юрий Коков по итогам рабочей встречи с главой МЧС России Владимиром Пучковым.
"Мы совместно с МЧС России не первый год реализуем ряд совместных проектов по обучению детей дошкольного и школьного возраста вопросам безопасности жизнедеятельности", - сказал Коков.
Он поблагодарил министра за помощь и поддержку в реализации проекта "Солнечный город".
"У нас есть детская академия "Солнечный город" - в рамках этого проекта есть специальные классы юных спасателей, и этот проект совместно с МЧС мы бы хотели в дальнейшем активно развивать", - сказал глава республики.
Он напомнил, что год назад они совместно с Пучковым запускали этот проект.
"В ходе встречи мы обсудили вопросы совместного сотрудничества в этом направлении", - сказал Коков. Он также отметил, что обсудил вопрос обучения молодежи республики в профильных вузах системы МЧС, высказав заинтересованность в увеличении числа абитуриентов.
"Нам нужны специалисты в области обеспечения безопасности и мы заинтересованы, чтобы как можно больше наших ребят поступили и учились в высших учебных заведениях МЧС России", - сказал Коков.