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МЧС провело учения по эвакуации в художественной школе имени Врубеля в Москве

Общество Безопасная жизнь
20 июня, 17:17 UTC+3

С учениками детской школы также была проведена профилактическая беседа о соблюдении требований пожарной безопасности

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели провели учебную эвакуацию в детской художественной школе им М. А. Врубеля в Москве. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

"Перед профилактическим мероприятием государственный инспектор района Восточного административного округа по пожарному надзору Александр Грачев провел инструктаж с администрацией и персоналом учреждения о мерах пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием детей. Затем с помощью дымогенератора в одном из помещений первого этажа искусственно было создано задымление", - рассказали в ГУ МЧС.

После срабатывания пожарной сигнализации дети под руководством преподавателей начали эвакуацию из здания, а ответственные сотрудники с помощью внутреннего противопожарного водопровода и огнетушителей стали самостоятельно тушить условный пожар.

После учебной эвакуации с детьми была проведена профилактическая беседа о соблюдении требований пожарной безопасности. 

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