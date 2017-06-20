МЧС провело учения по эвакуации в художественной школе имени Врубеля в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели провели учебную эвакуацию в детской художественной школе им М. А. Врубеля в Москве. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

"Перед профилактическим мероприятием государственный инспектор района Восточного административного округа по пожарному надзору Александр Грачев провел инструктаж с администрацией и персоналом учреждения о мерах пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием детей. Затем с помощью дымогенератора в одном из помещений первого этажа искусственно было создано задымление", - рассказали в ГУ МЧС.

После срабатывания пожарной сигнализации дети под руководством преподавателей начали эвакуацию из здания, а ответственные сотрудники с помощью внутреннего противопожарного водопровода и огнетушителей стали самостоятельно тушить условный пожар.

После учебной эвакуации с детьми была проведена профилактическая беседа о соблюдении требований пожарной безопасности.