Очередная гуманитарная колонна МЧС России будет направлена в Донбасс в июле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС России направит очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса в июле. Об этом заявил заместитель главы МЧС Олег Баженов, выступая в Совете Федерации на заседании комитета общественной поддержки юго-востока Украины.

"Ближайшая доставка гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины запланирована на 27 июля", - сказал он.

По его словам, в составе колонны будут направлены медикаменты, учебная литература и санитарно- эпидемиологические препараты, продуктовые наборы.

В общей сложности гуманитарными колоннами МЧС России с августа 2014 года уже доставило в Донбасс более 69 тыс. тонн гуманитарной помощи.