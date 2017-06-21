МЧС: ливни со шквалистым ветром ожидаются на Кубани

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КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение по сильным дождям, ливням с грозами и шквалистому усилению ветра объявлено на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 21 и 22 июня, а также ночью и утром 23 июня местами в Краснодарском крае, начиная с северных районов, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - отмечается в сообщении.
Спасатели предупреждают, что осадки могут вызвать активизацию оползневых процессов и поднятие уровня воды в реках.