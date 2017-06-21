Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: ливни со шквалистым ветром ожидаются на Кубани

Общество Безопасная жизнь
21 июня, 16:21 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, июня. /ТАСС

Спасатели предупреждают о возможных оползнях и повышении уровня воды в реках

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение по сильным дождям, ливням с грозами и шквалистому усилению ветра объявлено на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 21 и 22 июня, а также ночью и утром 23 июня местами в Краснодарском крае, начиная с северных районов, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - отмечается в сообщении.

Спасатели предупреждают, что осадки могут вызвать активизацию оползневых процессов и поднятие уровня воды в реках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама